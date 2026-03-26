В ключевом аэропорту Нидерландов перехватили контрабанду из 260 яиц попугая

Нидерландские службы обнаружили скрытую попытку провезти более 260 яиц попугаев, вероятно, похищенных из дикой природы; один птенец проклюнулся прямо во время инспекции.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Нидерландское агентство по безопасности продуктов и потребительских товаров изъяло у путешественников в аэропорту "Схипхол" 261 яйцо попугая, которые, как предполагают, могли похитить из дикой природы.

Яйца изъяли у мужчины и женщины, которые транзитом летели из стран Латинской Америки в Азию. Груз замаскировали в ручной клади, завернув каждое отдельно в бумагу, еще часть – в футболки. Пара не имела никаких документов в подтверждение происхождения яиц и права владения и транспортировки.

Разбирая хрупкий груз, таможенники услышали писк птенца, который в тот момент начал проклевываться. Птенца и остальные яйца срочно передали специализированному приюту, где о них позаботятся должным образом.

Пока неизвестно, к какому именно виду относятся контрабандные яйца и птенец, который уже вылупился.

Отмечается, что контрабанда экзотических видов птиц, в том числе попугаев, является прибыльным теневым бизнесом.

В 2024 году на сербской границе изъяли 380 птиц, которых пытались скрыто вывезти в Болгарию, а в Турции – десятки экзотических животных, незаконно ввезенных из Греции.

Во Франции в 2025 году перехватили большой груз мяса панголина, которое везли контрабандой из Африки.