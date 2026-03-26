ЗМІ: Іран вважає "несправедливим" план США щодо завершення війни

Іран відповів на 15-пунктний план США щодо завершення війни, висунувши власні пропозиції до мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", неназвані іранські посадовці повідомили Reuters та урядовій агенції Tasnim.

За словами одного з посадовців Ірану, пропозиція Вашингтона щодо завершення війни є "односторонньою та несправедливою".

"Коротко кажучи, пропозиція передбачає, що Іран відмовиться від своєї здатності захищатися в обмін на розпливчастий план скасування санкцій", – сказав посадовець, зазначивши, що це не відповідає інтересам Ірану.

Він додав, що сторони не досягнули домовленості про проведення переговорів, а жоден план завершення війни на цьому етапі "не виглядає реалістичним".

Тим часом урядова агенція Ірану Tasnim з посиланням на джерела у владі повідомила, що Тегеран очікує на відповідь Вашингтона щодо власних пропозицій про завершення війни.

Вони, серед іншого, включають припинення "агресії та терору" США, створення умов для запобігання повторенню війни, виплату збитків та військових компенсацій, а також визнання влади Ірану над Ормузькою протокою.

При цьому джерело наголосило, що Тегеран вважає заяви американських посадовців про переговори оманливими. За його словами, так США нібито виграють час на підготовку наземного вторгнення та сприяють зменшенню світових цін на нафту.

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану і що Тегеран "хотів би укласти угоду".