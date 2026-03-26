СМИ: Иран считает "несправедливым" план США по завершению войны

Иран ответил на 15-пунктный план США по завершению войны, выдвинув собственные предложения к мирному соглашению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", неназванные иранские чиновники сообщили Reuters и правительственному агентству Tasnim.

По словам одного из чиновников Ирана, предложение Вашингтона по завершению войны является "односторонним и несправедливым".

"Коротко говоря, предложение предусматривает, что Иран откажется от своей способности защищаться в обмен на расплывчатый план отмены санкций", – сказал чиновник, отметив, что это не отвечает интересам Ирана.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о проведении переговоров, а ни один план завершения войны на этом этапе "не выглядит реалистичным".

Между тем правительственное агентство Ирана Tasnim со ссылкой на источники во власти сообщило, что Тегеран ожидает ответа Вашингтона по поводу собственных предложений о завершении войны.

Они, среди прочего, включают прекращение "агрессии и террора" США, создание условий для предотвращения повторения войны, выплату ущерба и военных компенсаций, а также признание власти Ирана над Ормузским проливом.

При этом источник подчеркнул, что Тегеран считает заявления американских чиновников о переговорах обманчивыми. По его словам, так США якобы выигрывают время на подготовку наземного вторжения и способствуют уменьшению мировых цен на нефть.

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном относительно завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".