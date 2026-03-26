Віткофф вважає, що переговори з Іраном можуть бути успішними

Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив у четвер, що Сполучені Штати надіслали Ірану "перелік заходів із 15 пунктів" та зазначив, що є ознаки того, що Тегеран зацікавлений у досягненні угоди.

Про це він сказав під час виступу на засіданні кабінету міністрів у Білому домі, пише "Європейська правда".

Віткофф заявив, що переговори, які лише починаються, можуть бути успішними, якщо іранці усвідомлять, що у них "немає хороших альтернатив". Він вважає, що Тегеран, можливо, починає це розуміти.

"Ми побачимо, до чого це призведе, і чи зможемо ми переконати Іран, що це переломний момент, коли у них немає кращих альтернатив, окрім ще більшої кількості смертей та руйнувань. У нас є вагомі ознаки того, що це можливо", – зазначив спецпосланник США.

Також Віткофф додав, що Пакистан виступає посередником у переговорах.

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

Відомо, що США передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, та пункт про припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану і що Тегеран "хотів би укласти угоду".