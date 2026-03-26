Уиткофф считает, что переговоры с Ираном могут быть успешными

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил в четверг, что Соединенные Штаты направили Ирану "список мероприятий из 15 пунктов" и отметил, что есть признаки того, что Тегеран заинтересован в достижении соглашения.

Об этом он сказал во время выступления на заседании кабинета министров в Белом доме, пишет "Европейская правда".

Уиткофф заявил, что переговоры, которые только начинаются, могут быть успешными, если иранцы осознают, что у них "нет хороших альтернатив". Он считает, что Тегеран, возможно, начинает это понимать.

"Мы увидим, к чему это приведет, и сможем ли мы убедить Иран, что это переломный момент, когда у них нет лучших альтернатив, кроме еще большего количества смертей и разрушений. У нас есть веские признаки того, что это возможно", – отметил спецпосланник США.

Также Уиткофф добавил, что Пакистан выступает посредником в переговорах.

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

Известно, что США передали "список из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В перечне есть требования по ограничениям на вооружение, которыми может обладать Иран, и пункт о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что в США "ведутся переговоры" по Ирану и что Тегеран "хотел бы заключить соглашение".