ЗМІ: Британія організовує саміт щодо розблокування Ормузької протоки

Велика Британія планує найближчим часом організувати зустріч країн, які зацікавлені у розблокуванні проходу Ормузькою протокою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на британських посадовців.

Очікується, що безпековий саміт відбудеться в Лондоні або в Портсмуті, місті на південному узбережжі Англії, де базується Королівський флот.

Раніше понад 30 країн, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію та Нідерланди, підписали спільну заяву, в якій погодилися вжити "відповідних заходів" для захисту судноплавства в Ормузькій протоці. Прохід цим маршрутом опинився під загрозою від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном.

Британський посадовець на правах анонімності заявив, що Лондон хоче допомогти побудувати міжнародну коаліцію, щоб відкрити безпечний шлях через Ормузьку протоку.

За його словами, серед варіантів захисту маршруту – розгортання автономних систем пошуку мін, яке не видається можливим за умов продовження нинішньої інтенсивності бойових дій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зараз очолюють зусилля щодо відновлення руху через протоку, попри скептицизм інших союзників.

Нагадаємо, 22 березня Трамп пригрозив бомбардуваннями електростанцій Ірану, якщо Тегеран не відновить свободу судноплавства через важливу для світового експорту нафти Ормузьку протоку.

Тоді в Ірані заявили, що у разі ударів США по електростанціях, як пригрозив Дональд Трамп, відповідатимуть новими ударами по американській і не тільки інфраструктурі на Близькому Сході.

Наступного дня Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів після "продуктивних" переговорів з Тегераном.

Після відмови низки країн НАТО взяти участь в операції для розблокування проходу Ормузькою протокою Трамп накинувся на них з критикою. Одночасно він стверджував, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.