Франция организовала встречу коалиции по вопросам безопасности Ормузского пролива

Франция провела виртуальное заседание начальников штабов вооруженных сил 35 стран, посвященное безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Встречу организовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьен Мандон для того, чтобы "собрать позиции стран, которые хотели бы принять участие в скоординированных действиях, направленных на обеспечение безопасности морского судоходства в этой стратегической зоне".

Во французском Министерстве вооруженных сил уточнили, что эта инициатива не связана с военными операциями, продолжающимися на Ближнем Востоке, и носит исключительно оборонительный характер.

В ведомстве добавили, что коалиция из 35 стран рассматривает возможные варианты действий уже после завершения военных операций в регионе.

На прошлой неделе французский президент Эмманюэль Макрон заверил, что Франция никогда не будет участвовать в операциях по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует в ближайшее время организовать встречу стран, заинтересованных в разблокировании прохода через Ормузский пролив. Среди вариантов защиты маршрута, которые рассматривают союзники, – развертывание автономных систем поиска мин, что не представляется возможным в условиях продолжения нынешней интенсивности боевых действий.