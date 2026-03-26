У Трампа заявили, что США запускают страховую программу для судоходства через Ормузский пролив

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в скором времени начнётся реализация американской страховой программы, призванной активизировать судоходство через Ормузский пролив, что может способствовать возобновлению поставок значительной части мировых запасов нефти и газа.

Об этом он сказал в четверг, 26 марта, во время заседания кабинета президента Дональда Трампа в Белом доме, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Прогнозы Бессента появились через несколько недель после того, как президент впервые объявил, что Международная корпорация финансирования развития США будет предоставлять страховые гарантии и военно-морское сопровождение, чтобы обеспечить безопасное прохождение нефтяных танкеров и других судов через пролив.

"Нефтяной рынок хорошо обеспечен. Мы приняли меры, чтобы обеспечить доступность нефти, застрявшей в море, для мирового рынка", – сказал Бессент.

По его словам, программа морского перестрахования Корпорации финансирования развития в сотрудничестве с Центральным командованием "вскоре обеспечит грузоотправителям в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого никогда раньше не видели".

Ранее министр транспорта США Шон Даффи заявил, что Соединенные Штаты готовят программу страхования при поддержке правительства, чтобы помочь судам пройти через Ормузский пролив.

26 марта Франция провела виртуальное заседание начальников штабов вооруженных сил 35 стран, посвященное безопасности судоходства в Ормузском проливе.

