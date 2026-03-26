Сибіга обговорив оборонну підтримку з главою МЗС Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Франції зустрівся з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро.

Про це, як пише "Європейська правда", Сибіга повідомив на платформі X.

Міністри обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку України.

Сибіга зазначив, що Росія продовжує зазнавати великих втрат на фронті і тому дедалі частіше звертається до вербування іноземних громадян, зокрема в африканських країнах. Глава МЗС закликав активізувати зусилля для протидії цьому.

Сибіга та Барро також обговорили конкретні кроки до членства України в ЄС та посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ.

Український міністр прибув до Франції для того, щоб долучитися до спеціальної сесії глав МЗС країн "Великої сімки", присвяченій підтримці України.

Зустріч очільників МЗС "Групи семи" запланована на 27 березня у муніципалітеті Серне-ла-Віль.

Повідомляли, що у зустрічі візьме участь держсекретар США Марко Рубіо. У Держдепі зазначили, що міністри обговорять війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Як повідомляла "Європейська правда", під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції 26-27 березня глави МЗС обговорять з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою плани з відновлення пошкодженої Росією арки-укриття над Чорнобильською атомною електростанцією.