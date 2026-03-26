Сибига обсудил вопрос оборонной поддержки с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился во Франции со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сибига сообщил на платформе X.

Министры обсудили ситуацию на поле боя и оборонную поддержку Украины.

Сибига отметил, что Россия продолжает нести большие потери на фронте и поэтому все чаще прибегает к вербовке иностранных граждан, в частности в африканских странах. Глава МИД призвал активизировать усилия по противодействию этому.

Сибига и Барро также обсудили конкретные шаги по вступлению Украины в ЕС и усилению санкционного давления на Россию, в частности путем ужесточения мер против "теневого флота" РФ.

Украинский министр прибыл во Францию для того, чтобы принять участие в специальной сессии глав МИД стран "Большой семерки", посвященной поддержке Украины.

Встреча глав МИД "Группы семи" запланирована на 27 марта в муниципалитете Серне-ла-Виль.

Сообщалось, что во встрече примет участие госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепе отметили, что министры обсудят войну в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Как сообщала "Европейская правда", во время встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции 26-27 марта главы МИД обсудят с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой планы по восстановлению поврежденной Россией арки-укрытия над Чернобыльской атомной электростанцией.