Госсекретарь США заявляет, что в переговорах с Ираном достигнут прогресс

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в четверг, 26 марта, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".

Об этом он сказал перед вылетом на встречу министров иностранных дел стран G7 во Франции, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Рубио отказался раскрывать подробности о том, с кем именно он проводил переговоры.

"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и прогресс достигнут – достигнут определенный конкретный прогресс", – сказал он.

Также госсекретарь США добавил, что переговоры являются "длительным и изменчивым процессом".

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по поводу завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.

При посредничестве Пакистана Ирану передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В нем содержатся требования об ограничениях на вооружение, которым может владеть Иран, и о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.

Ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.