Госсекретарь США заявляет, что в переговорах с Ираном достигнут прогресс
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в четверг, 26 марта, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".
Об этом он сказал перед вылетом на встречу министров иностранных дел стран G7 во Франции, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".
Рубио отказался раскрывать подробности о том, с кем именно он проводил переговоры.
"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и прогресс достигнут – достигнут определенный конкретный прогресс", – сказал он.
Также госсекретарь США добавил, что переговоры являются "длительным и изменчивым процессом".
По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по поводу завершения войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.
При посредничестве Пакистана Ирану передали "перечень из 15 пунктов", которые фактически являются требованиями Вашингтона по завершению войны. В нем содержатся требования об ограничениях на вооружение, которым может владеть Иран, и о прекращении поддержки прокси-формирований в регионе. Также от Ирана требуют смириться с существованием Израиля.
Ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.