Парламент Норвегии одобрил снижение налогов на топливо
Норвежский Стортинг принял законопроект о временном снижении налогов на бензин и дизельное топливо с целью смягчить последствия стремительного роста цен на фоне войны на Ближнем Востоке.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.
Законопроект предусматривает снижение налогов на топливо, а также отмену "дорожного налога" – платы за пользование дорогами – до 1 сентября.
За инициативу проголосовали либералы, консерваторы, центристы и представители Христианско-демократического союза.
Решение Стортинга жестко раскритиковали в правительстве страны, которое возглавляют лейбористы.
Министр финансов Йенс Столтенберг объявил, что Центристская партия, проголосовав за законопроект, нарушила бюджетное соглашение с правящей партией. Однако правительство планирует выполнять принятые парламентом решения, добавил он.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре предположил, что снижение налогов может ухудшить экономическую ситуацию в стране.
"В нескольких предложениях, принятых большинством в Стортинге, предусмотрено использование многих миллиардов крон, на которые нет покрытия, и которые, следовательно, придется финансировать за счет увеличения использования нефтяных средств. Это может ухудшить ситуацию и способствовать усилению роста цен и риску повышения процентных ставок", – заявил глава правительства.
Напомним, 26 марта правительство Германии одобрило пакет мер в ответ на резкий рост цен на топливо вследствие войны на Ближнем Востоке.
В этот же день польское правительство приняло решение о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога на топливо в связи с ростом мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке.
На выходных снижение акцизов на топливо на два месяца одобрили в Ирландии.