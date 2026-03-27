Естонія створює систему контролю за безпілотниками

В Естонії державний секретар Кейт Каземетс направив на узгодження законопроєкт, який розширює можливості з моніторингу та придушення безпілотних літальних апаратів у мирний час.

Про це повідомляє Postimees, інформує "Європейська правда".

Зокрема, проєкт закону має на меті усунути наявні перешкоди для захисту об’єктів державної оборони та інфраструктури постачальників життєво важливих послуг.

Каземетс зазначив, що інцидент у середу, коли дрон, що прилетів із Росії, врізався в трубу Аувереської електростанції, показав, що безпілотні літальні апарати, а також пов’язані з ними ризики та загрози вимагають гнучкіших можливостей для реагування.

"Чинне законодавство є недостатнім для запобігання та відбиття загроз з повітряного простору, оскільки воно створювалося насамперед для пілотованих літальних апаратів. Тепер ми переглянули колишні повноваження, перерозподілили їх і встановили нові ролі", – сказав він.

За словами Каземетса, законопроєкт дозволить Силам оборони ефективніше виявляти та придушувати дрони воєнного призначення, а поліції – дієвіше запобігати злочинам та захищати життя і здоров’я людей.

Законопроєкт також регулює процес виявлення загроз. Відповідальність за моніторинг повітряного простору покладається на Сили оборони, а інші відомства будуть зобов'язані обмінюватися даними для створення єдиної оперативної картини.

Департамент поліції та прикордонної охорони все більше виконуватиме функції дронної поліції, отримуючи право на придушення безпілотних літальних апаратів по всій Естонії, незалежно від їхнього місцезнаходження.

Поліція, служби безпеки та охоронні підприємства на об'єктах державної оборони отримають право використовувати для боротьби з дронами засоби радіоелектронного придушення.

Крім того, з'явиться можливість залучати Сили оборони і естонські добровольчі воєнізовані формування Кайтселійт до боротьби з дронами під час великих заходів.

Планується, що законопроєкт набере чинності 1 липня 2026 року.

Як відомо, під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.

Зокрема, дрони, ідентифіковані як українські, розбилися в Латвії та Естонії. В Естонії безпілотник врізався у димову трубу електростанції в Аувере, ще кілька порушили повітряний простір країни, але не спричинили інцидентів.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області, естонська армія посилила заходи пильності.