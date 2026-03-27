Эстония создает систему контроля за беспилотниками

В Эстонии государственный секретарь Кейт Каземетс направил на согласование законопроект, расширяющий возможности по мониторингу и пресечению деятельности беспилотных летательных аппаратов в мирное время.

Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".

В частности, законопроект направлен на устранение существующих препятствий для защиты объектов государственной обороны и инфраструктуры поставщиков жизненно важных услуг.

Каземетс отметил, что инцидент в среду, когда дрон, прилетевший из России, врезался в трубу Аувереской электростанции, показал, что беспилотные летательные аппараты, а также связанные с ними риски и угрозы требуют более гибких возможностей для реагирования.

"Действующее законодательство является недостаточным для предотвращения и отражения угроз из воздушного пространства, поскольку оно создавалось в первую очередь для пилотируемых летательных аппаратов. Теперь мы пересмотрели прежние полномочия, перераспределили их и установили новые роли", – сказал он.

По словам Каземетса, законопроект позволит Силам обороны эффективнее выявлять и подавлять дроны военного назначения, а полиции – действеннее предотвращать преступления и защищать жизнь и здоровье людей.

Законопроект также регулирует процесс выявления угроз. Ответственность за мониторинг воздушного пространства возлагается на Силы обороны, а другие ведомства будут обязаны обмениваться данными для создания единой оперативной картины.

Департамент полиции и пограничной охраны будет все больше выполнять функции дронной полиции, получая право на подавление беспилотных летательных аппаратов по всей Эстонии, независимо от их местонахождения.

Полиция, службы безопасности и охранные предприятия на объектах государственной обороны получат право использовать для борьбы с дронами средства радиоэлектронного подавления.

Кроме того, появится возможность привлекать Силы обороны и эстонские добровольческие военизированные формирования Кайтселийт к борьбе с дронами во время крупных мероприятий.

Планируется, что законопроект вступит в силу 1 июля 2026 года.

Как известно, во время последних атак Украины на порты РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.

В частности, дроны, идентифицированные как украинские, разбились в Латвии и Эстонии. В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще несколько нарушили воздушное пространство страны, но не вызвали инцидентов.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области, эстонская армия усилила меры бдительности.