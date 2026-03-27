ЗМІ: в ЄС закликали до посилення заходів безпеки на тлі даних про зливи РФ від Сійярто

Дипломати та посадовці Європейського Союзу закликають до посилення заходів безпеки, щоб запобігти потраплянню конфіденційної інформації до рук ворожих держав.

Про це повідомляє Politico, інформує "Європейська правда".

Це сталося після того, як з’ясувалося, що угорський уряд інформував Росію на полях внутрішніх переговорів ЄС, а також на тлі побоювань, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" може передавати інформацію ЄС до Москви.

Співрозмовники видання серед дипломатів і посадовців ЄС пропонують розглянути як один з варіантів позначення більшої кількості файлів як "засекречених", що означає автоматичні розслідування та суворі покарання у разі їхнього витоку.

"Такі документи містять інформацію, яка може бути корисною для ворожих суб’єктів, тому до певних документів слід ставитися з більшою обережністю", – зазначив один зі співробітників Єврокомісії.

Класифікація більшої кількості документів означає, що співробітники повинні будуть переглядати їх у захищених читальних залах у своїх установах – така практика вже запроваджена Єврокомісією щодо документів, чутливих до ринкових коливань, щоб уникнути витоків у пресу.

Тим часом деякі країни-члени вже скоротили обмін розвідданими через Розвідувальний та ситуаційний центр ЄС – дирекцію Європейської служби зовнішніх справ, яка збирає розвіддані країн-членів.

Ще до останніх викриттів існували побоювання, що інформація центру може потрапити до Кремля через Угорщину, зазначив інший європейський дипломат-високопосадовець..

Брюссель уже розробив обмеження, щоб спробувати запобігти потраплянню цифрової інформації в чужі руки.

"Поточна рекомендація (Європейської) ради полягає в тому, щоб не брати з собою електроніку до США чи Китаю. Коли це неможливо, електроніку, яку привозять назад, необхідно очистити", – сказав один з європейських високопосадовців.

США були додані до списку ризиків після того, як Вашингтон застосував санкції до колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона.

Бельгія нещодавно поповнила перелік європейських країн, які вжили жорстких заходів щодо використання своїми посадовцями комунікаційних додатків, розроблених у США. Уряд оголосив про відмову від WhatsApp і Signal на користь вітчизняної альтернативи.

Тим часом ЄС планує до кінця року створити власні платформи, спеціально призначені для "захисту чутливої несекретної інформації".

Але терміновість цих реформ залежить від виборів в Угорщині, що відбудуться наступного місяця. Троє дипломатів зазначили, що це питання вимагатиме більш нагальної реакції, якщо 12 квітня прем’єр-міністр Віктор Орбан зможе переобратися.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

Сам Сійярто згодом підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

Також у ЗМІ з’явилась інформація, що ЄС виключає Угорщину з делікатних переговорів через побоювання зливів Росії.

