СМИ: в ЕС призвали к усилению мер безопасности на фоне данных о сливах РФ от Сийярто

Дипломаты и чиновники Европейского Союза призывают к усилению мер безопасности, чтобы предотвратить попадание конфиденциальной информации в руки враждебных государств.

Об этом сообщает Politico, информирует "Европейская правда".

Это произошло после того, как выяснилось, что венгерское правительство информировало Россию на полях внутренних переговоров ЕС, а также на фоне опасений, что ультраправая "Альтернатива для Германии" может передавать информацию ЕС в Москву.

Собеседники издания среди дипломатов и чиновников ЕС предлагают рассмотреть как один из вариантов обозначения большего количества файлов как "засекреченных", что означает автоматические расследования и суровые наказания в случае их утечки.

"Такие документы содержат информацию, которая может быть полезной для враждебных субъектов, поэтому к определенным документам следует относиться с большей осторожностью", – отметил один из сотрудников Еврокомиссии.

Классификация большего количества документов означает, что сотрудники должны будут просматривать их в защищенных читальных залах в своих учреждениях – такая практика уже введена Еврокомиссией в отношении документов, чувствительных к рыночным колебаниям, чтобы избежать утечек в прессу.

Между тем некоторые страны-члены уже сократили обмен разведданными через Разведывательный и ситуационный центр ЕС – дирекцию Европейской службы внешних дел, которая собирает разведданные стран-членов.

Еще до последних разоблачений существовали опасения, что информация центра может попасть в Кремль через Венгрию, отметил другой высокопоставленный европейский дипломат.

Брюссель уже разработал ограничения, чтобы попытаться предотвратить попадание цифровой информации в чужие руки.

"Текущая рекомендация (Европейского) совета заключается в том, чтобы не брать с собой электронику в США или Китай. Когда это невозможно, электронику, которую привозят обратно, необходимо очистить", – сказал один из европейских чиновников.

США были добавлены в список рисков после того, как Вашингтон применил санкции к бывшему еврокомиссару Тьерри Бретону.

Бельгия недавно стала очередным европейским правительством, которое приняло жесткие меры по использованию своими чиновниками коммуникационных приложений, разработанных в США. Правительство объявило об отказе от WhatsApp и Signal в пользу отечественной альтернативы.

Тем временем ЕС планирует до конца года создать собственные платформы, специально предназначенные для "защиты чувствительной несекретной информации".

Но срочность этих реформ зависит от выборов в Венгрии, которые состоятся в следующем месяце. Трое дипломатов отметили, что этот вопрос потребует более неотложной реакции, если 12 апреля премьер-министр Виктор Орбан сможет переизбраться.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.

Сам Сийярто впоследствии подтвердил факт звонков, утверждая, что решения ЕС по энергетике, автомобильной промышленности и безопасности непосредственно влияют на отношения Венгрии с партнерами за пределами Евросоюза.

Также в СМИ появилась информация, что ЕС исключает Венгрию из деликатных переговоров из-за опасений сливов России.

