Авіарегулятор ЄС продовжив рекомендацію уникати повітряного простору Перської затоки

Європейський регулятор з авіаційної безпеки EASA в п'ятницю продовжив до 10 квітня свою рекомендацію авіакомпаніям уникати повітряного простору Ірану, Ізраїлю та кількох країн Перської затоки через підвищену військову активність.

Про це йдеться на сайті EASA, передає "Європейська правда".

Попередня рекомендація діяла до 27 березня.

"Наявність систем протиповітряної оборони, крилатих і балістичних ракет, здатних діяти на всіх висотах, і використання повітряних засобів, здатних діяти на всіх висотах, включно з можливістю перехоплення, робить весь повітряний простір, що зазнає впливу, вразливим до ризиків розповсюдження, помилкової ідентифікації, прорахунків і невдач у процедурах перехоплення", – йдеться у тексті рекомендації.

Авіакомпаніям радять уважно стежити за розвитком повітряного простору в регіоні та за всіма доступними аеронавігаційними публікаціями, що стосуються регіону, включаючи інформацію, що поширюється через Європейську платформу обміну інформацією та співробітництва щодо зон конфліктів, а також за наявними вказівками або розпорядженнями своїх національних органів влади.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, до 6 квітня. Попередній крайній термін, встановлений Трампом, закінчувався в п'ятницю.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.