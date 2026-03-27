Авиарегулятор ЕС продлил рекомендацию избегать воздушного пространства Персидского залива

Европейский регулятор по авиационной безопасности EASA в пятницу продлил до 10 апреля свою рекомендацию авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана, Израиля и нескольких стран Персидского залива из-за повышенной военной активности.

Об этом говорится на сайте EASA, передает "Европейская правда".

Предыдущая рекомендация действовала до 27 марта.

"Наличие систем противовоздушной обороны, крылатых и баллистических ракет, способных действовать на всех высотах, и использование воздушных средств, способных действовать на всех высотах, включая возможность перехвата, делает все воздушное пространство, подвергающееся воздействию, уязвимым к рискам распространения, ошибочной идентификации, просчетов и неудач в процедурах перехвата", – говорится в тексте рекомендации.

Авиакомпаниям советуют внимательно следить за развитием воздушного пространства в регионе и за всеми доступными аэронавигационными публикациями, касающимися региона, включая информацию, распространяемую через Европейскую платформу обмена информацией и сотрудничества по зонам конфликтов, а также за имеющимися указаниями или распоряжениями своих национальных органов власти.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что приостанавливает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней, до 6 апреля. Предыдущий крайний срок, установленный Трампом, истекал в пятницу.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что в переговорах с Ираном "достигнут прогресс".

По данным СМИ, администрация США надеется провести раунд переговоров с Ираном по завершению войны в ближайшие выходные, 28-29 марта.