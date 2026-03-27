В Латвии предупредили об информационной операции РФ против стран Балтии

Россия сейчас проводит масштабную, скоординированную информационную операцию против Латвии, Литвы и Эстонии, предупредили в латвийском Министерстве обороны.

Как указано в заявлении, в рамках этой операции РФ утверждает, что страны Балтии позволяют использовать свою территорию для украинских атак на объекты, расположенные на российской территории.

"Министерство обороны сообщает, что Латвия, а также Литва и Эстония не участвуют в планировании и осуществлении контрнаступления Украины против России", – отмечается в сообщении.

В латвийском Минобороны добавили, что страны Балтии поддерживают Украину, поставляя военное снаряжение, гуманитарную помощь и оказывая финансовую поддержку.

В ведомстве также отметили, что Украина имеет легитимное право защищаться от полномасштабного вторжения России.

"Такими заявлениями Россия демонстрирует свою слабость и пытается отвлечь внимание от того факта, что она не способна защититься от успешных украинских контрнаступлений на российскую инфраструктуру на побережье Балтийского моря", – подчеркнуто в заявлении.

Министерство обороны Латвии пояснило, что целью российских информационных операций против стран Балтии является дискредитация НАТО, раскол общества, подрыв доверия к государственным институтам и ослабление поддержки Украины.

"Используется дезинформация и боты в социальных сетях, ориентированные на русскоязычную аудиторию и с использованием молодежи", – добавили в ведомстве.

Как известно, во время последних атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.

25 марта дроны, идентифицированные как украинские, разбились в Латвии и Эстонии. В Эстонии беспилотник врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере, еще несколько нарушили воздушное пространство страны, но не вызвали инцидентов. После фиксации этих целей в воздухе в Эстонии поднимали истребители.

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что, учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области, эстонская армия усилила меры бдительности. В то же время он признал, что на границе с Россией невозможно "поставить стену" и время от времени подобные инциденты могут повторяться.