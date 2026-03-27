Австрія планує заборонити соцмережі для дітей до 14 років

Уряд Австрії планує заборонити дітям до 14 років користуватися соціальними мережами.

Про це оголосив заступник міністра з питань цифровізації Александр Прьолль, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами заступника міністра, відповідний законопроєкт буде підготовлено до червня.

"Австрія запроваджує обов'язковий мінімальний вік 14 років для користування соціальними мережами", – сказав Прьолль.

Коментуючи підготовку заборони соцмереж, віцеканцлер Австрії Андреас Баблер назвав це "хорошим днем для наших дітей", повідомляє Die Presse.

"Мільярдні корпорації розробили алгоритми, які викликають залежність і відволікають увагу дітей – і при цьому вони ще й отримують прибуток", – сказав Баблер.

За його словами, ця заборона захищає дітей "від негативного впливу соціальних мереж". Мета Австрії – запровадити мінімальний вік по всій Європі, підкреслив віцеканцлер.

Однак, за словами Баблера, не можна "втрачати дорогоцінний час". Тому зараз необхідне "національне рішення", зауважив він.

Конкретні технічні деталі щодо реалізації законопроєкту в австрійському уряді не представили. Також залишається незрозумілим, коли заборона має набути чинності.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія. Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років. Нещодавно таке ж рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.