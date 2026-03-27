Австрия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет

Правительство Австрии планирует запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом объявил заместитель министра по вопросам цифровизации Александр Прьолль, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам заместителя министра, соответствующий законопроект будет подготовлен до июня.

"Австрия вводит обязательный минимальный возраст 14 лет для пользования социальными сетями", – сказал Прьолль.

Комментируя подготовку запрета соцсетей, вице-канцлер Австрии Андреас Баблер назвал это "хорошим днем для наших детей", сообщает Die Presse.

"Миллиардные корпорации разработали алгоритмы, которые вызывают зависимость и отвлекают внимание детей – и при этом они еще и получают прибыль", – сказал Баблер.

По его словам, этот запрет защищает детей "от негативного влияния социальных сетей". Цель Австрии – ввести минимальный возраст по всей Европе, подчеркнул вице-канцлер.

Однако, по словам Баблера, нельзя "терять драгоценное время". Поэтому сейчас необходимо "национальное решение", отметил он.

Конкретные технические детали по реализации законопроекта в австрийском правительстве не представили. Также остается непонятным, когда запрет должен вступить в силу.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания. Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет. Недавно такое же решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.