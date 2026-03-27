Эстонская разведка отметила проблемы РФ из-за ударов по портам вокруг Петербурга

Разведка Эстонии отметила, что серия последних ударов Украины по российским портам на побережье Финского залива вызвала значительные проблемы для нефтяного экспорта России.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом на брифинге рассказал командующий разведывательного центра Сил обороны, полковник Эстонии Антс Кивисельг.

Кивисельг отметил, что последствия украинских ударов по российским портам вокруг Петербурга фактически остановили экспорт российской нефти по этому маршруту.

"Это однозначно серьезный удар для России, поскольку РФ экспортирует 40-50% своих нефтепродуктов через порты Усть-Луга и Приморск. Как минимум в краткосрочной перспективе это существенно повлияет на доходы России – в ситуации, когда отступление льда (на Балтийском море. – Ред.) и высокие цены на нефть позволили бы использовать эти порты еще активнее и выгоднее", – прокомментировал полковник.

"Украина очень хорошо выбрала время для удара... По меньшей мере временно, доход России от экспорта нефти снизится – а затем и финансирование на ее войну против Украины", – добавил он.

Кроме того, Кивисельг отметил, что Россия на этой неделе осуществила рекордный воздушный удар против Украины, использовав почти 1000 БПЛА.

По поводу ситуации на фронте он рассказал, что самые активные боевые действия сосредоточены в районе Константиновки и Покровска в Донецкой области, а также возле Гуляйполя в Запорожье.

Кивисельг отметил, что россиянам удалось достичь определенного продвижения в направлении Славянска, но из-за эффективных контрмер Украины линия фронта снова сдвинулась назад.

Полковник отметил, что только за неделю наступательных действий Россия потеряла более 11 тысяч военных, около 80 единиц бронетехники и около 300 артиллерийских систем, не достигнув ощутимого продвижения.

Также Кивисельг назвал дезинформацией распространяемые в российском инфопространстве утверждения о том, что украинские беспилотники оказались над странами Балтии из-за того, что они якобы позволили Украине использовать свою территорию для пусков БпЛА.

Латвийское Минобороны 27 марта в контексте этих же утверждений предупредило о скоординированной информационной операции России против Латвии, Литвы и Эстонии.