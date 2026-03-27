Туск: є підстави очікувати ескалації війни на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на основі інформації від союзників варто очікувати ескалації війни на Близькому Сході ближчими днями.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

"Я бачу підстави вважати, у тому числі на основі інформації від союзників, що важко сподіватись на стабілізацію на Близькому Сході найближчими днями. Навпаки – найближчі дні можуть принести ескалацію. Тому ми не можемо сподіватись на покращення ситуації на ринку пального", – сказав прем’єр у спілкуванні зі ЗМІ.

Як повідомляли, у Польщі з ініціативи уряду знизили ПДВ та акциз на пальне для пом’якшення "цінового шоку" від глобального зростання цін на енергоресурси.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що "на прохання Ірану" відтермінує атаки на іранські енергетичні об'єкти до 6 квітня. Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів.

Раніше Трамп відкинув повідомлення у ЗМІ про те, що нібито саме він дуже зацікавлений досягти дипломатичного виходу з війни, та заявив, що це Іран має вмовляти його зупинити війну.

Низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.

Повідомляли про ймовірність перемовин між США та Іраном цими вихідними, 28-29 березня. У суботу виповнюється рівно місяць від початку кампанії США та Ізраїлю проти Ірану й ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.