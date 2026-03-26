Трамп каже, що це Іран має вмовляти його зупинити війну

Президент США Дональд Трамп заперечує, що дипломатичні контакти для припинення війни з Іраном ініціювала американська сторона, та заявив, що це Тегеран має переконувати його зупинити війну.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяви наводить CNN.

Трамп розкритикував повідомлення у ЗМІ про те, що це він ініціював дипломатичні контакти для завершення війни, та наполягає, що переговори ініціювала іранська сторона, а також заявив, що це Іран має переконати його зупинити війну.

"Я сьогодні читав, що я нібито відчайдушно хочу укласти угоду. Я – ні. У мене рівно протилежне ставлення, мені байдуже", – сказав він.

"Зараз у них є шанс укласти угоду, але це залежить від них. Побачимо, чи можлива "правильна" угода… Побачимо, чи вони захочуть зробити це. А тим часом ми продовжимо розносити їх", – заявив президент США.

За його словами, США продовжать тиск, доки Іран не відмовиться від своїх намірів отримати ядерну зброю.

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

За посередництва Пакистану Ірану передали "перелік з 15 пунктів", які фактично є вимогами Вашингтона щодо завершення війни. У ньому є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, та припинення підтримки проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.



