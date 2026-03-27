Туск: есть основания ожидать эскалации войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, судя по информации от союзников, в ближайшие дни следует ожидать эскалации войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Туск отметил, что есть основания ожидать дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке.

"Я вижу основания полагать, в том числе исходя из информации от союзников, что трудно надеяться на стабилизацию на Ближнем Востоке в ближайшие дни. Наоборот – ближайшие дни могут принести эскалацию. Поэтому мы не можем надеяться на улучшение ситуации на рынке топлива", – сказал премьер в беседе с СМИ.

Как сообщалось, в Польше по инициативе правительства снизили НДС и акциз на топливо для смягчения "ценового шока" от глобального роста цен на энергоресурсы.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что "по просьбе Ирана" отложит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля. Однако посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановке ударов.

Ранее Трамп отверг сообщения в СМИ о том, что якобы именно он очень заинтересован в достижении дипломатического выхода из войны, и заявил, что это Иран должен уговаривать его остановить войну.

Ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.

Сообщалось о вероятности переговоров между США и Ираном в эти выходные, 28-29 марта. В субботу исполняется ровно месяц с начала кампании США и Израиля против Ирана и ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.