ЗМІ: 12 військових і 2 літаки США постраждали внаслідок атаки Ірану

В результаті іранського повітряного удару по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії поранення отримали 12 американських військовослужбовців, двоє з них – важкі.

Як пише "Європейська правда", про це виданню NYT стало відомо від двох неназваних посадовців США.

Цей комбінований удар ракетами та безпілотниками став одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за весь місяць війни з Іраном. Щонайменше два літаки-заправники KC-135 також зазнали значних пошкоджень під час атаки.

Протягом війни Іран бомбардував американські бази по всьому Близькому Сходу, використовуючи величезний арсенал балістичних ракет і дронів, щоб відповісти на американські удари та зірвати їхню кампанію.

Ці обстріли серйозно пошкодили бази та змусили Центральне командування США перемістити тисячі військових, щоб вивести їх з-під вогню – деяких аж до Європи.

У ході конфлікту загинули 13 американських військовослужбовців.

Держсекретар Марко Рубіо заявив у п'ятницю, що США не потребують наземних військ для перемоги у війні в Ірані, яка, за його словами, закінчиться за кілька тижнів, а не місяців.

За даними ЗМІ, адміністрація американського президента Дональда Трампа сигналізує союзникам, що не має безпосередніх планів щодо наземного вторгнення в Іран.

ЗМІ також повідомляли, що держсекретар США Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 під час спільної сесії публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і конфлікту на Близькому Сході.