СМИ: 12 военнослужащих и 2 самолета США пострадали в результате удара Ирана

В результате иранского воздушного удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии ранения получили 12 американских военнослужащих, двое из них – тяжелые.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию NYT стало известно от двух неназванных официальных лиц США.

Этот комбинированный удар ракетами и беспилотниками стал одним из самых серьезных прорывов американской противовоздушной обороны за весь месяц войны с Ираном. По меньшей мере два самолета-заправщика KC-135 также получили значительные повреждения во время атаки.

В ходе войны Иран бомбардировал американские базы по всему Ближнему Востоку, используя огромный арсенал баллистических ракет и дронов, чтобы ответить на американские удары и сорвать их кампанию.

Эти обстрелы серьезно повредили базы и вынудили Центральное командование США переместить тысячи военных, чтобы вывести их из-под огня – некоторых даже в Европу.

В ходе конфликта погибли 13 американских военнослужащих.

Госсекретарь Марко Рубио заявил в пятницу, что США не нуждаются в наземных войсках для победы в войне в Иране, которая, по его словам, закончится через несколько недель, а не месяцев.

По данным СМИ, администрация американского президента Дональда Трампа сигнализирует союзникам, что не имеет непосредственных планов относительно наземного вторжения в Иран.

СМИ также сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио и другие министры иностранных дел стран G7 во время совместной сессии публично обменялись резкими замечаниями по поводу войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.