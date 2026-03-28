Франция выделит 70 млн евро на субсидии на топливо для отдельных групп

Французское правительство выделит 70 миллионов евро на субсидирование цен на топливо для фермеров, логистических компаний и рыбаков с 1 апреля до конца месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В пятницу вечером министр экономики и финансов Ролан Лескюр представил план на фоне стремительного роста цен на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке.

"Мы разработали меры на национальном уровне, которые являются постепенными, целенаправленными, секторальными и ограниченными апрелем", – заявил министр журналистам.

По его словам, главная задача – поддержать экономический рост, гарантируя при этом эффективное использование каждого евро из государственных средств.

Франция отменит все акцизы на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники, которое сейчас обходится фермерам в 3,86 евро за гектолитр. Эта мера обойдется примерно в 14 млн евро.

Правительство также выделит 50 млн евро на субсидии в размере 0,20 евро за литр для грузовиков, эксплуатируемых малыми логистическими компаниями, которые больше всего пострадали от высоких цен. Рыболовные суда также получат компенсацию в размере 0,20 евро за литр на общую сумму 5 млн евро.

Правительству не придется вносить изменения в закон о бюджете на 2026 год, поскольку средства на эти меры будут выделены из существующих бюджетных ассигнований министерств.

Лескюр подчеркнул, что нынешний кризис несопоставим с тем, что был в 2022 году.

Напомним, суда нидерландских рыболовецких компаний массово простаивают, поскольку при нынешних чрезвычайно высоких ценах на топливо им нерентабельно выходить на промыслы.

Парламент Норвегии одобрил временное снижение налогов на топливо и отдельного налога за пользование дорогами.

А в Польше снизили НДС и акциз на топливо.