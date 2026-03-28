ЗМІ: Рубіо різко відповів топ-дипломатці ЄС, яка запитала про жорсткі дії проти Росії

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас під час п’ятничної зустрічі міністрів G7 у Франції запитала державного секретаря США Марко Рубіо, коли Сполучені Штати почнуть застосовувати жорсткі заходи щодо Росії, що викликало його різку відповідь.

Про це виданню Axios стало відомо від трьох джерел, які були присутні на зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел, під час обговорення ситуації в Україні Каллас, прихильниця жорсткого курсу щодо Росії, розкритикувала США за те, що вони не посилюють тиск на Москву.

Каллас зазначила, що торік Рубіо на зустрічі G7 обіцяв більш рішучі заходи США проти Росії, якщо РФ перешкоджатиме зусиллям Вашингтона щодо припинення війни. "Минув рік, а Росія не зрушила з місця. Коли у вас закінчиться терпіння?", – сказала Каллас Рубіо, за словами джерел.

Через це запитання Рубіо був помітно роздратованим. "Ми робимо все, що в наших силах, щоб припинити війну. Якщо ви вважаєте, що можете зробити це краще, то вперед. Ми відступимо", – відрізав він, підвищивши голос.

Рубіо зазначив, що США намагаються вести переговори з обома сторонами, але допомагають лише одній стороні, Україні, зброєю, розвідданими та іншою підтримкою.

Після цієї бурхливої суперечки кілька європейських міністрів, присутніх у залі, втрутилися, щоб сказати, що вони все ще хочуть, щоб США продовжували дипломатичні зусилля щодо Росії та України, повідомило одне джерело.

Два джерела повідомили, що наприкінці зустрічі Рубіо та Каллас на короткий час відійшли вбік, щоб спробувати заспокоїти ситуацію.

Під час неформального спілкування з журналістами після зустрічі G7 Рубіо заперечив наявність будь-якої напруги чи критики.

"Ці зустрічі часто присвячені тому, щоб подякувати Америці за роль, яку ми відіграли... та висловити вдячність за посередницьку роль, яку ми намагалися відіграти у цій війні між Росією та Україною. Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не висловлює нічого негативного", – зауважив Рубіо.

Після перемовин з міністрами Рубіо також назвав неправдивими слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки лише за умови її виходу з Донецької та Луганської областей.

Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.

Зазначимо, у січні видання Financial Times повідомляло, що гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.