СМИ: Рубио резко ответил топ-дипломатке ЕС, которая спросила о жестких мерах против России
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во время пятничной встречи министров G7 во Франции спросила государственного секретаря США Марко Рубио, когда Соединенные Штаты начнут применять жесткие меры в отношении России, что вызвало его резкий ответ.
Об этом изданию Axios стало известно от трех источников, присутствовавших на встрече, сообщает "Европейская правда".
По словам источников, во время обсуждения ситуации в Украине Каллас, сторонница жесткого курса в отношении России, раскритиковала США за то, что они не усиливают давление на Москву.
Каллас отметила, что в прошлом году Рубио на встрече G7 обещал более решительные меры США против России, если РФ будет препятствовать усилиям Вашингтона по прекращению войны. "Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда у вас закончится терпение?", – сказала Каллас Рубио, по словам источников.
Из-за этого вопроса Рубио был заметно раздражен. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы прекратить войну. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, то вперед. Мы уступим", – отрезал он, повысив голос.
Рубио отметил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне, Украине, оружием, разведданными и другой поддержкой.
После этой бурной перепалки несколько европейских министров, присутствовавших в зале, вмешались, чтобы сказать, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали дипломатические усилия в отношении России и Украины, сообщил один из источников.
Два источника сообщили, что в конце встречи Рубио и Каллас на короткое время отошли в сторону, чтобы попытаться успокоить ситуацию.
Во время неформального общения с журналистами после встречи G7 Рубио опроверг наличие какой-либо напряженности или критики.
"Эти встречи часто посвящены тому, чтобы поблагодарить Америку за роль, которую мы сыграли... и выразить благодарность за посредническую роль, которую мы пытались сыграть в этой войне между Россией и Украиной. Никто там не кричит, не повышает голос и не высказывает ничего негативного", – отметил Рубио.
После переговоров с министрами Рубио также назвал ложными слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности только при условии ее выхода из Донецкой и Луганской областей.
Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.
Отметим, в январе издание Financial Times сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса.