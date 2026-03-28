Фінляндія: замовлена у США зброя має надходити до України 

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що його країна перевірить, чи зброя, оплачена країнами НАТО для української армії, дійсно потрапляє за призначенням.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Euronews.

Хяккянен зазначив, що Гельсінкі перевірить, чи дотримується Вашингтон контрактів, підписаних з європейськими країнами-членами НАТО, які закупили зброю для України у американських військових підрядників. "Що обіцяно Україні, має дійти до України", – сказав він.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.

"Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це", – сказав Хяккянен в інтерв’ю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.