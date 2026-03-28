Финляндия: заказанное в США оружие должно поступать в Украину

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна проверит, попадает ли оружие, оплаченное странами НАТО для украинской армии, действительно по назначению.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Euronews.

Хяккянен отметил, что Хельсинки проверит, соблюдает ли Вашингтон контракты, подписанные с европейскими странами-членами НАТО, которые закупили оружие для Украины у американских военных подрядчиков. "То, что обещано Украине, должно дойти до Украины", – сказал он.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.

"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", – сказал Хяккянен в интервью.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины: он ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие из PURL будет по-прежнему поставляться в Украину.