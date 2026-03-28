Угорський журналіст звинуватив спецслужби у шпигуванні за ним

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані, якого угорська влада звинуватила у шпигунстві, заявив, що служби зовнішньої розвідки прослуховували його приватні розмови.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю Politico.

Пані, який роками висвітлював російський вплив в Угорщині, сказав, що отримав попередження від урядових джерел про перехоплення його розмов із контактами та передачу їх до Угорського інформаційного бюро, щоб згодом уряд Віктора Орбана міг використати їх для його дискредитації.

Ця ймовірна кампанія розпочалася в середині 2025 року і стала "більш агресивною" після того, як Direkt36, угорський некомерційний центр журналістських розслідувань, для якого пише Пані, опублікував минулого року статтю про угорського розвідника, який намагався завербувати посадовців, що працюють у Європейській комісії в Брюсселі.

"Після цієї публікації я вже отримав попередження від угорських джерел у службах безпеки, що керівник Угорського інформаційного бюро дуже розлючений", – сказав Пані виданню, маючи на увазі агентство зовнішньої розвідки Угорщини.

"Мені повідомили, що угорська зовнішня розвідка знала про певні розмови щодо розслідування, над яким я працював і яке стосувалося членів угорського уряду", – додав він.

Пані сказав, що, на його думку, стеження, ймовірно, здійснювалося шляхом прослуховування кімнати або через телефони його джерел, оскільки не було жодних ознак витоку інформації з його пристроїв.

Він регулярно перевіряє свій телефон на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як у 2021 році повідомив, що його телефон був заражений ізраїльським шпигунським інструментом Pegasus.

Пані додав, що тиск посилився, коли уряд дізнався, що він розслідує комунікації міністра закордонних справ Петера Сійярто з російськими посадовцями.

"Саме тоді вони взяли весь матеріал, який мали на мене, відредагували його, перекрутили і опублікували як своєрідний компромат", – сказав Пані.

26 березня Міністерство юстиції Угорщини ініціювало проти журналіста справу про шпигунство.

Пані допустив, що вона може бути пов’язана з його розслідуванням про угорські урядові літаки, що могли вивозити з Росії готівку та коштовності.

