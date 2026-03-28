Венгерский журналист обвинил спецслужбы в слежке за ним

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани, которого венгерские власти обвинили в шпионаже, заявил, что службы внешней разведки прослушивали его частные разговоры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал в интервью Politico.

Пани, который годами освещал российское влияние в Венгрии, сказал, что получил предупреждение от правительственных источников о перехвате его разговоров с контактами и передаче их в Венгерское информационное бюро, чтобы впоследствии правительство Виктора Орбана могло использовать их для его дискредитации.

Эта предполагаемая кампания началась в середине 2025 года и стала "более агрессивной" после того, как Direkt36, венгерский некоммерческий центр журналистских расследований, для которого пишет Пани, опубликовал в прошлом году статью о венгерском разведчике, который пытался завербовать чиновников, работающих в Европейской комиссии в Брюсселе.

"После этой публикации я уже получил предупреждение от венгерских источников в службах безопасности, что руководитель Венгерского информационного бюро очень разгневан", – сказал Пани изданию, имея в виду агентство внешней разведки Венгрии.

"Мне сообщили, что венгерская внешняя разведка знала об определенных разговорах относительно расследования, над которым я работал и которое касалось членов венгерского правительства", – добавил он.

Пани сказал, что, по его мнению, слежка, вероятно, осуществлялась путем прослушивания комнаты или через телефоны его источников, поскольку не было никаких признаков утечки информации с его устройств.

Он регулярно проверяет свой телефон на наличие шпионского программного обеспечения после того, как в 2021 году сообщил, что его телефон был заражен израильским шпионским инструментом Pegasus.

Пани добавил, что давление усилилось, когда правительство узнало, что он расследует коммуникации министра иностранных дел Петера Сийярто с российскими чиновниками.

"Именно тогда они взяли весь материал, который у них был на меня, отредактировали его, исказили и опубликовали как своеобразный компромат", – сказал Пани.

26 марта Министерство юстиции Венгрииинициировало против журналистадело о шпионаже.

Пани предположил, что оно может быть связано с его расследованием о венгерских правительственных самолетах, которые могли вывозить из России наличные деньги и драгоценности.

