Трамп намекнул, что США могут отказаться от защиты союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп дал понять в пятницу, что Соединённые Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае нападения на них.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу на инвестиционной конференции в Майами, организованной саудовским суверенным фондом, его цитирует The Washington Post.

В своих заявлениях Трамп усилил словесную атаку на Альянс на фоне своего разочарования тем, что европейские лидеры не внесли существенного вклада в его войну против Ирана.

Трамп заявил, что когда он просил о помощи, "НАТО просто не было рядом". По его словам, это было "огромной ошибкой" со стороны европейцев.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов в год на НАТО, сотни, защищая их, и мы всегда были бы рядом с ними, но теперь, учитывая их действия, я думаю, что нам не обязательно это делать", – сказал он.

"Почему мы должны быть рядом с ними? Если они не рядом с нами", – добавил президент США.

Во время своего первого срока Трамп угрожал вывести США из НАТО, заявляя, что он "будет действовать по-своему", если европейцы не увеличат расходы. Но он отступил под давлением лидеров-республиканцев в Конгрессе и ведущих членов своей администрации.

В ответ на вопрос, являются ли замечания Трампа в отношении НАТО официальным изменением политики, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в пятницу, что "президент Трамп очень откровенно и честно выражал свое недовольство НАТО".

Вместе с тем, американский президент неоднократно повторял, что СШАне нуждаются в поддержке со стороны других стран в своих операциях.

По данным Politico, администрация Трампа не направляла европейским союзникам по НАТО конкретных запросов о помощи в разблокировании Ормузского пролива.

Президент США также назвал НАТО "бумажным тигром" и заявил, что Соединенные Штаты запомнят "бездействие" союзников в войне против Ирана.