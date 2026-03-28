Из-за атаки дронов на РФ два самолета, летевшие в Санкт-Петербург, приземлились в Финляндии

В субботу рано утром в аэропорту Хельсинки приземлились два самолета, следовавшие из Сербии в Санкт-Петербург, поскольку российский аэропорт "Пулково" был закрыт "из соображений безопасности".

Об этом сообщила в соцсети Х финская береговая охрана, пишет "Европейская правда".

Самолеты сделали остановку в Финляндии из-за того, что аэропорт Санкт-Петербурга был закрыт из-за атаки беспилотников Украины.

"После дозаправки один самолет смог продолжить свой путь, тогда как другой остался в аэропорту Хельсинки-Вантаа из-за технической проблемы", – говорится в сообщении на финском языке.

Финляндия ощутила и другие последствия войны между Россией и Украиной, разворачивающейся вблизи ее границ.

В пятницу Вооруженные силы Финляндии усилили наблюдение за территорией страны. В четверг Финский метеорологический институт зафиксировал крайне плохое качество воздуха в Южной Карелии.

Метеорологи заявили, что ухудшение качества воздуха было вызвано пожарами в российских портах в результате украинских атак, а также частицами в воздухе, попавшими в Финляндию из центральных частей континента.

Управление береговой охраны Финского залива также сообщило о подобной посадке в Хельсинки самолета из Египта, следовавшего в Россию, в среду.

Как сообщалось, Пограничная служба Финляндии закупит систему противодействия беспилотникам за 5 миллионов евро.