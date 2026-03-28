Президент не понимает, как США могут снимать санкции с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Россию, которая передает разведывательную информацию Ирану для его атак на американские и британские базы на Ближнем Востоке, нужно оказывать давление, а не снимать с нее санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" в субботу во время общения с журналистами.

Президент назвал странной ситуацию, когда США снимают санкции с РФ, в то время как та предоставляет разведданные Ирану.

"Снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, английские базы и т. д. Так кто кому помогает? На агрессора нужно давить. А здесь снять санкции – это точно не давление. Получается так, честно говоря, странно", – сказал Зеленский.

Президент привел в пример данные разведки, согласно которым российские спутники проводили съемку военных объектов США в регионе Ближнего Востока в интересах Ирана. В частности, 24 марта была снята американо-британская база на острове Чагос в Индийском океане, а также международный аэропорт Кувейта и часть территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.

25 марта проводилась съемка авиабазы "Принц Султан" в Саудовской Аравии, которая в итоге была атакована Ираном, 26 марта – нефтегазового месторождения "Шайбах", в Саудовской Аравии – авиабазы "Инджирлик".

Зеленский также отметил, что россияне проводят в Украине разведку для подготовки к новым ударам.

"Если русские это делают, как можно снимать санкции?" – добавил он.

Также Зеленскийнастаивает, что во время переговорного процесса США сигнализировали о готовности предоставить свои гарантии безопасности после того, как ВСУ выйдут из Донбасса.

Напомним, Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая находится на танкерах в море