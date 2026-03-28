Кит, который несколько дней пролежал на мелководье в Германии, снова застрял

Горбатый кит, который несколько дней находился на мелководье у побережья Балтийского моря в Германии, снова застрял на песчаной косе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в субботу сообщила агентству DPA представительница Greenpeace.

Этот млекопитающий привлек значительное внимание СМИ после того, как в понедельник сел на мель недалеко от города Любек. Многодневные попытки освободить кита, длина которого составляет от 12 до 15 метров, не увенчались успехом, пока в четверг спасатели не прокопали канал в песке с помощью плавучего экскаватора, что позволило ему выплыть на следующую ночь.

Однако экологи и морские специалисты опасались, что кит может снова оказаться на мели, поскольку после освобождения его видели вблизи мелководья.

В субботу эти опасения оправдались: кита снова заметили на песчаной косе в Висмарском заливе, недалеко от необитаемого острова Вальфиш, название которого переводится как "кит".

Представитель Министерства окружающей среды федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания сообщил, что кита снова обнаружили в полдень вблизи острова.

После первых сообщений в залив прибыли многочисленные чиновники, ученые и активисты, готовые оказать помощь в случае необходимости. Среди них были защитники природы, водная полиция городов Висмар и Росток, сотрудники океанографического музея и института исследования дикой природы, которые работают как на море, так и на суше и оценивают ситуацию.

Крупные киты, в частности горбатые, обычно не обитают в Балтийском море, но иногда попадают туда в поисках пищи.

Биологи надеялись, что кит вернется на запад в Северное море и далее попадет в открытые воды Атлантического океана.

После первого освобождения защитники природы пытались направить его в более глубокие воды, создав своеобразный барьер из лодок, чтобы не допустить возвращения на мелководье, но вскоре его снова заметили дальше на восток у побережья Мекленбурга. По словам специалистов, прикрепить к киту устройство слежения невозможно из-за повреждений его кожи.

Первые спасательные работы по спасению кита начались в понедельник. Ряд попыток спасти животное заканчивался неудачей.