Сибіга про PURL: США запевнили, що поки не перенаправлятимуть зброю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що отримав запевнення від держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Вашингтон не має планів перенаправляти американську зброю, закуплену для України, на Близький Схід.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив в інтерв’ю "Укрінформу".

Сибіга зазначив, що під час засідання міністрів закордонних справ країн G7, яке відбулося 27 березня у Франції, американська сторона запевнила, що не має планів постачати зброю, закуплену за програмою PURL на Близький Схід.

"Було заявлено на рівні державного секретаря Рубіо – нічого нікуди не переадресовувалося із цієї програми в інші географічні куточки і з тих фондів, з того обладнання, яке призначено для України. Станом на зараз немає планів і щодо переадресації", – заявив глава МЗС.

Він також додав, що Україна отримала запевнення про внески до програми PURL ще однієї країни. Міністр не розкрив деталей, але відзначив, що програма із закупівлі американського озброєння продовжує функціонувати.

"Це означає, що ця програма діє, і вона буде розвиватися. І це єдиноможливий інструмент для посилення наших стратегічних ППО", – додав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що перенаправлення зброї США, призначеної для України, на Близький Схід не відбувалося, проте подальші дії залежать від багатьох факторів, зокрема, тривалості війни в Ірані.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив 28 березня, що США не перенаправляють зброю, закуплену країнами НАТО для України, на Близький Схід, але не виключив такої можливості.

Це питання виникло після повідомлення Washington Post про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення важливого військового обладнання, призначеного для українських збройних сил, на війну з Іраном.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ, заявивши що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.