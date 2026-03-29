Сибига о PURL: США заверили, что оружие пока не будет перенаправляться

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что получил заверения от госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не планирует перенаправлять американское оружие, закупленное для Украины, на Ближний Восток.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр заявил в интервью "Укринформу".

Сибига отметил, что во время заседания министров иностранных дел стран G7, которое состоялось 27 марта во Франции, американская сторона заверила, что не планирует поставлять оружие, закупленное по программе PURL, на Ближний Восток.

"Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио – ничего никуда не перенаправлялось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На данный момент нет планов и относительно перенаправления", – заявил глава МИД.

Он также добавил, что Украина получила заверения о взносах в программу PURL еще одной страны. Министр не раскрыл деталей, но отметил, что программа по закупке американского вооружения продолжает функционировать.

"Это означает, что эта программа действует, и она будет развиваться. И это единственный возможный инструмент для усиления нашей стратегической ПВО", – добавил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перенаправление оружия США, предназначенного для Украины, на Ближний Восток не происходило, однако дальнейшие действия зависят от многих факторов, в частности, от продолжительности войны в Иране.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил 28 марта, что США не перенаправляют оружие, закупленное странами НАТО для Украины, на Ближний Восток, но не исключил такой возможности.

Этот вопрос возник после сообщения Washington Post о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления важного военного оборудования, предназначенного для украинских вооруженных сил, на войну с Ираном.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщение СМИ, заявив, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.