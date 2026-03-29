Прем’єр Фінляндії: Європа має взяти на себе більшу відповідальність за переговори

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за те, що Європа взяла на себе більше відповідальності за проведення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За словами прем'єр-міністра, європейці мають налагодити ситуацію з економічною підтримкою України, а також брати більше відповідальності за переговорний процес.

Орпо також висловив жаль з приводу того, що США пом'якшили нафтові санкції проти Росії через війну на Близькому Сході.

"Схоже, Росія сподівається, що увага США перемикнеться на Близький Схід. Тому Європа має взяти на себе більшу відповідальність", – заявив він.

На думку глави фінського уряду, найкращим вирішенням ситуації було б, якби переговори між США та Іраном дали результат і ситуація на Близькому Сході заспокоїлася б.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів G7 у Франції запитала державного секретаря США Марко Рубіо, коли Сполучені Штати почнуть застосовувати жорсткі заходи щодо Росії, що викликало його різку відповідь.

Після перемовин з міністрами Рубіо також назвав неправдивими слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки лише за умови її виходу з Донецької та Луганської областей.

Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки лише в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донбасу.