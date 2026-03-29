Премьер-министр Финляндии: Европа должна взять на себя большую ответственность за переговоры

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за то, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за проведение мирных переговоров по прекращению войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По словам премьер-министра, европейцы должны наладить ситуацию с экономической поддержкой Украины, а также брать на себя больше ответственности за переговорный процесс.

Орпо также выразил сожаление по поводу того, что США смягчили нефтяные санкции против России из-за войны на Ближнем Востоке.

"Похоже, Россия надеется, что внимание США переключится на Ближний Восток. Поэтому Европа должна взять на себя большую ответственность", – заявил он.

По мнению главы финского правительства, лучшим решением ситуации было бы, если бы переговоры между США и Ираном дали результат и ситуация на Ближнем Востоке успокоилась.

Напомним, по данным СМИ, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во время встречи министров G7 во Франции спросила государственного секретаря США Марко Рубио, когда Соединенные Штаты начнут применять жесткие меры в отношении России, что вызвало его резкий ответ.

После переговоров с министрами Рубио также назвал ложными слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Вашингтон готов предоставить Украине гарантии безопасности только при условии ее выхода из Донецкой и Луганской областей.

Зеленский заявил, что США предлагают Киеву свои гарантии безопасности только в обмен на вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса.