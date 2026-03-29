У Фінляндії виявили ще один невідомий дрон

Поліція Фінляндії у неділю, 29 березня, повідомила про падіння ще одного невідомого безпілотника.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті поліції.

Поліція регіону Західної Уусімаа отримала повідомлення про невідомий безпілотник, який приземлився на морський лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.

Правоохоронці ізолювали район та розслідують ситуацію у співпраці з іншими органами влади, йдеться у повідомленні.

Людей просять уникати місця, де стався інцидент.

Раніше повідомлялося, що кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два дрони впали поблизу міста Коувола, що знаходиться приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією.

Згодом прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дрони, які впали на фінській території у неділю вдень, ймовірно, були українськими. Він зауважив, що Україна атакувала російські об’єкти в Ленінградській області Росії, з якою межує Фінляндія.

Під час серії останніх ударів України по російських портах довкола Петербурга кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

23 березня до Литви залетів безпілотник з території Білорусі та вибухнув за понад 20 км від кордону. Прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник.