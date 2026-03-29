В Финляндии обнаружили ещё один неизвестный дрон

Полиция Финляндии в воскресенье, 29 марта, сообщила о падении ещё одного неизвестного беспилотника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте полиции.

Полиция региона Западная Уусимаа получила сообщение о неизвестном беспилотнике, который приземлился на морской лед в районе Меллстенинранта в Эспоо.

Правоохранители изолировали район и расследуют ситуацию в сотрудничестве с другими органами власти, говорится в сообщении.

Людей просят избегать места, где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что несколько беспилотников нарушили воздушное пространство на юго-востоке Финляндии. Два дрона упали вблизи города Коувола, который находится примерно в 50 километрах от границы с Россией.

Впоследствии премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, упавшие на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими. Он отметил, что Украина атаковала российские объекты в Ленинградской области России, с которой граничит Финляндия.

Во время серии последних ударов Украины по российским портам вокруг Петербурга несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии, два разбились в Латвии и Эстонии.

23 марта в Литву залетел беспилотник с территории Беларуси и взорвался более чем в 20 км от границы. Премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно о украинском беспилотнике.