Рютте: попри війну на Близькому Сході, Україна все ще потребує нашої підтримки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників не забувати про потреби України в допомозі на тлі посилення військової напруженості на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте сказав в інтерв’ю ARD.

Генсек Альянсу наголосив, що НАТО не долучений до операцій США та Ізраїлю проти Ірану, але європейські союзники могли б допомогти їм в логістичних питаннях, як це робить Велика Британія.

Водночас Рютте наголосив, що російська війна проти України має залишатися в фокусі уваги Альянсу.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати американців, а також забезпечити, щоб Україна була якомога сильнішою в цій боротьбі", – сказав генсек.

Він також висловив переконання, що військова операція проти Ірану не спричинить вичерпання запасів систем протиповітряної оборони у США.

Крім того, Рютте відкинув можливість поширення військових дій на територію країн-членів НАТО, зокрема Туреччини.

"Абсолютно ніхто не вірить, що НАТО буде втручатися в цю справу. Йдеться про Іран, регіон Перської затоки. Все це перебуває за межами території НАТО", – відповів посадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Зеленський у понеділок також провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, в ході якої наголосив на потребах України в протиповітряній обороні.