Рютте: несмотря на войну на Ближнем Востоке, Украина все еще нуждается в нашей поддержке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не забывать о потребностях Украины в помощи на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сказал в интервью ARD.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО не присоединяется к операциям США и Израиля против Ирана, но европейские союзники могли бы помочь им в логистических вопросах, как это делает Великобритания.

В то же время Рютте считает, что российская война против Украины должна оставаться в фокусе внимания Альянса.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, а также обеспечить, чтобы Украина была как можно сильнее в этой борьбе", – сказал генсек.

Он также выразил убеждение, что военная операция против Ирана не приведет к исчерпанию запасов систем противовоздушной обороны в США.

Кроме того, Рютте отверг возможность распространения военных действий на территорию стран-членов НАТО, в частности Турции.

"Абсолютно никто не верит, что НАТО будет вмешиваться в это дело. Речь идет об Иране, регионе Персидского залива. Все это находится за пределами территории НАТО", – ответил чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Зеленский в понедельник также провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, в ходе которой подчеркнул потребности Украины в противовоздушной обороне.