Потери США в войне с Ираном выросли до 6 военных

Центральное командование США сообщило о гибели еще двух американских военнослужащих во время операции против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", командование сообщило в сети X.

Отмечается, что американские войска обнаружили останки двух ранее пропавших без вести военнослужащих. Они погибли в здании, которое Иран атаковал во время первой волны атак по объектам США на Ближнем Востоке.

Имена погибших публично не разглашаются еще сутки после уведомления ближайших родственников.

Таким образом, потери США в операции против Ирана выросли до 6.

Напомним, в понедельник стало известно о гибели четвертого американского солдата.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что следует ожидать новых жертв, после того как объявил о гибели первых трех американских военнослужащих.

Также американский президент заявил, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

