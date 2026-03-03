Трамп выразил грусть от состояния отношений с Великобританией

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает печаль из-за отношений с Великобританией после того, как британский премьер Кир Стармер воздержался от поддержки американской операции против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп сказал в интервью британскому таблоиду The Sun.

Президент США повторил свое возмущение действиями Великобритании, которая сначала не позволила американцам использовать авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для нанесения ударов по Ирану.

"Очень грустно видеть, что наши отношения явно не такие, как были. Он (Кир Стармер. – Ред.) не помог. Я никогда не думал, что увижу такое. Я никогда не думал, что увижу такое со стороны Великобритании", – сказал Трамп газете Sun во вторник.

Трамп сказал, что такие страны, как Франция, выразили большую поддержку, и что он никогда не ожидал, что когда-то "самые прочные из всех" отношения так изменятся.

"Я имею в виду, Франция была замечательной. Они все были замечательными. Великобритания сильно отличалась от других", – сказал американский лидер.

Напомним, перед началом операции США против Ирана Великобритания отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, ссылаясь на международное право.

Однако в воскресенье вечером премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что разрешит США доступ к Диего-Гарсия для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Трамп тогда заявил, что он "разочарован" Стармером из-за первоначального блокирования доступа.

На это глава британского правительства ответил, что он всегда будет действовать в национальных интересах своей страны.