70% естонців підтримують обрання президента Каріса на другий строк 

Переобрання президента Естонії Алара Каріса на другий термін підтримують 70% громадян країни.

Такими є дані опитування соціологічної служби Norstat, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

70% респондентів відповіли, що вони підтримують або скоріше підтримують переобрання Каріса на другий президентський термін, 17% відповіли негативно, а 13% не змогли відповісти.

На підтримку кандидатури Каріса висловилася переважна більшість прихильників усіх великих політичних партій: 81% виборців Центристської партії і соціал-демократів, 79% прихильників Isamaa, 76% прихильників "Правих", 75% прихильників Партії реформ і 55% виборців EKRE.

Каріс також значно випередив можливих конкурентів, коли респондентам запропонували вибрати кращого для них кандидата з представленого переліку. У такому випадку за Каріса висловилися 41% респондентів, а максимальний рівень підтримки інших можливих кандидатів залишився близько 5%.

Опитування було проведено 2 березня методом онлайн-анкетування. У ньому взяв участь 1001 громадянин Естонії віком від 18 років.

Тури президентських виборів у парламенті Естонії Рійгікогу відбудуться 2 і 3 вересня.

Алар Каріс, який обіймає посаду з жовтня 2021 року, раніше заявив, що з великою ймовірністю не братиме участі у виборах на другий термін.