70% эстонцев поддерживают избрание президента Кариса на второй срок

Переизбрание президента Эстонии Алара Кариса на второй срок поддерживают 70% граждан страны.

Таковы данные опроса социологической службы Norstat, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

70% респондентов ответили, что они поддерживают или скорее поддерживают переизбрание Кариса на второй президентский срок, 17% ответили отрицательно, а 13% затруднились ответить.

В поддержку кандидатуры Кариса высказалось подавляющее большинство сторонников всех крупных политических партий: 81% избирателей Центристской партии и социал-демократов, 79% сторонников Isamaa, 76% сторонников "Правых", 75% сторонников Партии реформ и 55% избирателей EKRE.

Карис также значительно опередил возможных конкурентов, когда респондентам предложили выбрать лучшего для них кандидата из представленного перечня. В таком случае за Кариса высказались 41% респондентов, а максимальный уровень поддержки других возможных кандидатов остался около 5%.

Опрос был проведен 2 марта методом онлайн-анкетирования. В нем принял участие 1001 гражданин Эстонии в возрасте от 18 лет.

Туры президентских выборов в парламенте Эстонии Рийгикогу состоятся 2 и 3 сентября.

Алар Карис, занимающий должность с октября 2021 года, ранее заявил, что с большой вероятностью не будет участвовать в выборах на второй срок.